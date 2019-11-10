РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Тедеско заявил, что у Шюррле нет психологических проблем

10:09
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:0) ответил на вопрос о полузащитнике команды Андре Шюррле. Он отметил, что у футболиста нет психологических проблем.

— Мы часто спрашиваем вас об Андре Шюррле. Понятно, что после болезни ему нужно время, чтобы набрать форму, но кажется, что у него есть какие-то психологические проблемы. Обсуждается ли его роль в команде?

— Никаких проблем нет, тем более психологических, — цитируют Тедеско «РИА Новости». — Мы разговариваем с Андре каждый день. Он прекрасно себя чувствует и всегда рвется в бой, чтобы помочь команде. К сожалению, из-за травмы он пропустил пару тренировок и не попал в стартовый состав на игру с «Крыльями». К тому же, у нас есть такие отличные ребята, как Эсекиэль (Понсе) и Джордан (Ларссон), которые играли-то неплохо. С Шюррле все в порядке, ведь он сегодня вышел на замену и помог команде.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 84
Все опросы
Как закончится матч «Локомотив» — «Краснодар»?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191110/1560769796.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир