Тедеско заявил, что у Шюррле нет психологических проблем

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:0) ответил на вопрос о полузащитнике команды Андре Шюррле. Он отметил, что у футболиста нет психологических проблем.

— Мы часто спрашиваем вас об Андре Шюррле. Понятно, что после болезни ему нужно время, чтобы набрать форму, но кажется, что у него есть какие-то психологические проблемы. Обсуждается ли его роль в команде?

— Никаких проблем нет, тем более психологических, — цитируют Тедеско «РИА Новости». — Мы разговариваем с Андре каждый день. Он прекрасно себя чувствует и всегда рвется в бой, чтобы помочь команде. К сожалению, из-за травмы он пропустил пару тренировок и не попал в стартовый состав на игру с «Крыльями». К тому же, у нас есть такие отличные ребята, как Эсекиэль (Понсе) и Джордан (Ларссон), которые играли-то неплохо. С Шюррле все в порядке, ведь он сегодня вышел на замену и помог команде.

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