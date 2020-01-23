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Тедеско: «У нас есть возможность вернуть Шюррле на уровень, который сделал его выдающимся футболистом»

11:45
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» поделился мнением о будущем полузащитника команды Андре Шюррле. Срок его аренды истекает в конце сезона.

— У Шюррле летом заканчивается аренда, но есть возможность его выкупить. Что скажете, когда спросят ваше мнение?

— Впереди — целая весна. Мы не знаем, как сыграет Шюррле. И посмотрим, что решит он сам, это важнее всего. Вообще я бы хотел еще раз объяснить болельщикам, почему Андре пока не показал того, чего от него ждали. Он пропустил три недели из-за болезни, это много. Особенно в разгар сезона. Вплоть до декабря мы пытались вернуть его в тонус, но он получил еще одну травму, и по большому счету себя не проявил. Сейчас впервые за долгое время у нас есть возможность вернуть Шюррле на тот уровень, который и сделал его выдающимся футболистом. «Спартаку» очень нужен сильный Шюррле. А что будет дальше, посмотрим. Важно, что весной он с нами. (Дмитрий Зеленов)

Большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/bolshoe-intervyu-glavnogo-trenera-spartaka-domeniko-tedesko-vsya-pravda-o-uhode-soltmurada-bakaeva-v-rubin-1634516/

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