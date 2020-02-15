Тедеско считает важным уделять внимание русскому языку из уважения к клубу и болельщикам

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как у него идет процесс с изучением русского языка. Он отметил, что считает важным уделять языку внимание, так как это вопрос уважения к клубу и болельщикам.

— Есть прогресс в его изучении, хотя русский не имеет ничего общего с теми языками, которые я уже знаю. Это для меня совершенно новая глава. Я еще не так давно перебрался в Россию, так что в начале пути. Но пытаюсь найти себя в этой области, и зимний перерыв в чемпионате тоже использую для обучения. Считаю важным как минимум уделять языку внимание. Для меня это вопрос уважения к клубу и болельщикам. Могу сказать, что заглавные буквы уже все одолел. А вот со строчными еще есть сложности. Как и с письменным шрифтом.

С учителем пока не занимаюсь, только самостоятельно. Это проще, поскольку свободного времени мало. Если выпадает десяток свободных минут, то легче самому поучить язык, чем ждать прихода преподавателя. Но мне помогают работники «Спартака». В первую очередь переводчик.

— Кто учит язык быстрее — вы или помощник Андреас Хинкель?

— У нас идет жаркая дуэль (улыбается). Анди — тот человек, который также очень сильно интересуется языком и культурой страны. В Севилье и Глазго у него уже был опыт жизни за границей.

— В обычной жизни переводчик тоже вам оказывается содействие?

— Да, но не только он. Все в клубе окружили меня невероятной заботой. Так было с первого дня.

— А если переводчика нет поблизости, что тогда?

— Английский, русский, руки, ноги (улыбается).

— Вашей сильной стороной считаются эмоциональные речи для футболистов. Впервые вы работаете в зарубежном клубе, не теряется ли в ходе перевода этот козырь?

— Я говорю по-английски, а переводчик синхронно произносит то же самое по-русски. Делает это на полную катушку — громко, эмоционально. Я чувствую, что команда все воспринимает правильно.

— Но копия всегда хуже оригинала.

— У меня нет ощущения, что при переводе что-то теряется. Кроме того, многие ребята понимают и по-английски. Есть легионеры — из Швеции, Парагвая. Или игрок из Чехии, который отлично говорит по-английски. Язык действительно не является барьером. К тому же многое мы показываем на экране.

Доменико Тедеско — о «Спартаке», русском языке и взаимодействиях с Томасом Цорном