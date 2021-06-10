Тедеско ответил на слухи о том, что он может возглавить «Фиорентину»
Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Фиорентину».
— Слухи вечно сватают вас в различные клубы. Особенно интересным вышел недавний — с «Фиорентиной», после чего все задались вопросом, отправили ли вы уже СМС Кокорину, чтобы он готовился.
— Нет, мы с ним, конечно, не связывались после этой новости — даже в шутку. Вообще я принципиально не комментирую никакие слухи. Если им верить, то вместе со «Спартаком» я должен был параллельно тренировать еще шесть клубов, — сказал Тедеско.
35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.
(Константин Алексеев)
Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/domeniko-tedesko-o-fedune-corne-gazizove-popove-rue-vitorii-1798408/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю