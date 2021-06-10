Тедеско ответил на слухи о том, что он может возглавить «Фиорентину»

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Фиорентину».



— Слухи вечно сватают вас в различные клубы. Особенно интересным вышел недавний — с «Фиорентиной», после чего все задались вопросом, отправили ли вы уже СМС Кокорину, чтобы он готовился.

— Нет, мы с ним, конечно, не связывались после этой новости — даже в шутку. Вообще я принципиально не комментирую никакие слухи. Если им верить, то вместе со «Спартаком» я должен был параллельно тренировать еще шесть клубов, — сказал Тедеско.

35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.