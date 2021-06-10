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«Судьи в РПЛ стараются все делать правильно». Тедеско — о российских арбитрах

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Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
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Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о работе российских арбитров.

— Вы часто возмущались действиями судей, вас удаляли, дисквалифицировали. Российские рефери — худшие в мире?

— Нет, нет, нет. Работа арбитров — самая сложная в футболе. Даже с введением ВАР складывается много спорных ситуаций: как расценивать игру рукой, за что назначают пенальти. Но эта проблема — не только в России, а во всей Европе.

В РПЛ, как и в других лигах, рефери преданы своему делу, стараются все делать правильно. Да, было несколько моментов, особенно в начале моей карьеры в «Спартаке», когда принимались решения в пользу соперника. Но это нормально: когда-то против тебя ошибаются, когда-то — в твою пользу, — сказал Тедеско.

35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/domeniko-tedesko-o-fedune-corne-gazizove-popove-rue-vitorii-1798408/

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