Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о работе российских арбитров.

— Вы часто возмущались действиями судей, вас удаляли, дисквалифицировали. Российские рефери — худшие в мире?

— Нет, нет, нет. Работа арбитров — самая сложная в футболе. Даже с введением ВАР складывается много спорных ситуаций: как расценивать игру рукой, за что назначают пенальти. Но эта проблема — не только в России, а во всей Европе.

В РПЛ, как и в других лигах, рефери преданы своему делу, стараются все делать правильно. Да, было несколько моментов, особенно в начале моей карьеры в «Спартаке», когда принимались решения в пользу соперника. Но это нормально: когда-то против тебя ошибаются, когда-то — в твою пользу, — сказал Тедеско.

35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.