Тедеско ответил, сколько новичков надо «Спартаку», чтобы бороться за золото с «Зенитом»

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил шансы команды побороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне.



— Как думаете, у «Спартака» есть шансы побороться с «Зенитом» за золото в следующем сезоне или питерцы слишком сильны?

— Есть! Сто процентов. Мы вместе с футболистами проделали большую работу, стали вторыми, но команда в начале своего пути, она станет еще сильнее.

— Сколько новичков надо приобрести, чтобы конкурировать за первое место?

— Нисколько! Этим составом можно претендовать на титул, учитывая, что парни еще прибавят. И в прошедшем сезоне уже могли побороться с «Зенитом», получи Мозеса чуть раньше и сопутствуй немного удача. Обязаны были побеждать «Урал», «Уфу», против которых 70 процентов времени владели мячом и создали кучу моментов. С «Ахматом» в последнем туре проспали первый тайм, а вообще должны были выигрывать. С «Сочи» в 1-м туре шикарно играли, но судья поставил два пенальти в наши ворота. Дома против «Зенита» провели суперматч, но итогом стала только ничья.

Понятно, что каждый клуб найдет за сезон много случаев, когда могли брать три очка, но, мне кажется, у нас гораздо больше игр, где должны были побеждать, но не сделали этого, чем тех, в которых повезло.

35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.