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Тедеско оценил сравнение Зобнина с Дзанетти

14:44

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал сравнение полузащитника красно-белых Романа Зобнина с легендарным аргентинским защитником «Интера» Хавьером Дзанетти.

— Согласны ли вы с тем, что Зобнин — это русский Дзанетти, и наибольшую пользу он приносит на фланге?

— Думаю, это нужно спросить у самого Зобы, но ответ его будет неизменен: он игрок центра поля. И каждый раз, когда по ходу матчей мы перемещаем его с фланга в центр, он показывает отличную игру. Конечно, Роман отличный футболист, универсал, он здорово играет справа. Мы спросили, готов ли он играть там, он эту идею принял. Футбол — это не PlayStation, где можно игрока ставить на позицию, основываясь лишь на его характеристиках. Это психология, это общение. (Артем Калинин)

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