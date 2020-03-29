Тедеско оценил работу академии «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско признался, что ему нравится работа академии красно-белых.

— Когда ты становишься тренером главной команды, то все думают, что ты — особенный человек, что ты способен на чудеса, — сказал Тедеско в прямом эфире трансляции группы «Спартака» «Вконтакте». — Но я хотел встретиться с тренерами академии. Рассказать, как мы видим систему развития. А также хотел услышать их мнение по многим вещам. Я знаю, что наша академия работает хорошо. А для любого клуба это очень важно.

«Спартак» с 28 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.