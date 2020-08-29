Тедеско объяснил, почему не проводит ротацию в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Арсеналом» в 6-м туре Тинькофф-РПЛ (2:1) объяснил, почему не проводит ротацию на старте сезона.

— Сегодня Спартак много владел мячом, но создал очень мало моментов. Почему вы не проводите ротацию?

— Непросто играть в таком плотном графике. Но мы постоянно после игр следим за темпами восстановления игроков, проводим измерения, каждый день делаем анализ крови, есть криокамеры. Сегодня мы провели все нужные исследования. Ротация — не всегда хорошо. Как вы могли видеть, команда играет с определенной структурой, а вхождение нескольких новых игроков может эту структуру разрушить. Такие вещи сильно подпортили мне жизнь в моем прошлом клубе: ротация из-за Лиги чемпионов нам не помогла. Победы всегда помогают восстанавливаться быстрее. Поэтому мы даже в третьем матче в неделю оставили стартовый состав без изменений. Как вы могли видеть, мы обошлись за эту неделю без травм, кроме Понсе. Но там был такой момент, когда он сделал неудачно шаг, что и привело к мышечной травме. Думаю, сегодня мы могли сыграть хладнокровнее и умнее. Будем работать и анализировать. Владение сегодня могло достичь и 80 процентов. Цифра фантастическая, но мы можем добиться и такого. (Артем Калинин)