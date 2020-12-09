Тедеско, Джикия, Ларссон, Мозес и Ещенко ответили на вопросы детей

«Спартак» провел традиционную детскую пресс-конференцию в Zoom, информирует сайт красно-белых. В этом году на вопросы маленьких журналистов отвечали капитан Георгий Джикия, защитник Андрей Ещенко, нападающий Джордан Ларссон и новичок «Спартака» Виктор Мозес.

Вел мероприятие вратарь Артем Ребров.

Кроме того, к разговору присоединился главный тренер Доменико Тедеско.

— Кому доверят бить пенальти в финале Лиги чемпионов? Что Джикия сделает со своей прической в случае победы в РПЛ? Какой матч прокомментировал бы Ларссон? Кто из дедов выносливее: Ещенко или Ребров? Больно ли Мозесу отбивать мяч головой? На кого из нынешних футболистов «Спартака» был похож Тедеско, когда играл в футбол?, — такие вопросы задавали дети.

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