Тедеско дал совет своему преемнику на посту главного тренера «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» дал совет тому, кто возглавит команду после него. Ранее Тедеско объявил, что не станет продлевать истекающий в конце сезона контракт с клубом.

— Если это (совет относительно кандидатуры нового тренера) понадобится «Спартаку» сейчас или в будущем, я всегда готов честно высказать свое мнение. Но в клубе достаточно экспертов, которые примут правильное для «Спартака» решение. Единственное, что я хотел бы сказать будущему тренеру «Спартака», кто бы им ни стал: «Наслаждайтесь временем здесь с этой фантастической командой!» — сказал Тедеско.

«Спартак» занимает третье место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Тедеско после поражения от «Зенита» (1:3) в 19-м туре РПЛ объявил сначала в раздевалке игрокам, а позже — на пресс-конференции, что не намерен продлевать действующий до конца мая контракт и покинет команду летом.

(Артем Калинин)

Полная версия интервью Тедеско — на сайте «СЭ»