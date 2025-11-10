Футбол
10 ноября, 10:59

Тарпищев: «Спартак» Буэнос-Айрес? Два состава россиян не набрать, вопрос системы нашего футбола»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» высказался о количестве иностранцев в «Спартаке».

«Спартак» Буэнос-Айрес? Посмотрите на «Зенит». Это вопрос системы нашего футбола. Сейчас два состава россиян не набрать. Любая команда, которая претендует на золото, должна иметь два равных состава. Но российских игроков мало. В этом проблема. Наверное, можно было сделать молодежный состав до 21 года, чтобы меньше игроков терялось. Надо разобраться внутри футбола», — сказал Тарпищев «СЭ».

«Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров. В следующем туре красно-белые 22 ноября примут ЦСКА.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Тарпищев
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Жаль,что эта "манна"-писец футболу...

    11.11.2025

  • Filippo

    бред-это то,о чем ты пишешь. даже не понимая и не зная глубоко, кто такой Тарпищев и как он связан со спартаком

    11.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Чушь !! Посмотри на Балтику !!

    10.11.2025

  • Millwall82

    ну стандарты, пенальти, подключение к атаке. В Кубке-то забивают. Ну а Заболотный....Заболотный это приговор нашему футболу, еще со времен его "игры" за Зенит это говорю. Это просто позор, что подобное дерево путешествует по маршруту Зенит-ЦСКА-Спартак, и еще игрок сб. России. Просто позор. Хотя мужик говорят неплохой, но это не профессия. Он не футболист. А ведь лимит еще больше ужесточат, манна небесная для подобных дровосеков.

    10.11.2025

  • оппонент

    Ну запретили ввоз сыра в Россию. Что получили в итоге? Отечественный как был паршивым, так и остался, только подорожал в 4-5 раз, а импортный завозимый по серым схемам и того больше. Думать надо о том как готовить тренеров и футболистов, о том как молодёжь сможет перейти во взрослый футбол. А пока так называемые "посредственные" легионеры всё равно сильнее наших в основной массе. Дегтярёвсой "реформой" получим уровень первой лиги ещё у 7-8 клубов.

    10.11.2025

  • zg

    У нас в атаке Зэ,какие голы от россиян?!)

    10.11.2025

  • Ю.Ю.

    Какой Буэнос-Айрес? ФК им.Лумумбы!

    10.11.2025

  • Millwall82

    кстати, мясные единственный клуб РПЛ, где все голы в первом круге РПЛ забивали иностранцы. Но тут вопрос в том, что и отечественных "импортозаменителей" не хватает даже на 1 сборную (хотя бы среднюю), не говоря уже о 16 клубах РПЛ. Батраковы и Кисляки штучный товар. Например нет защитников и опорников, вот вообще. Баринов и Круговой? Баринов не такой уж классный опорник, на котором сказались тяжелые травмы. А Круг осваивает позицию вингера. С центральнами защитниками просто беда (давняя). Ни одного приличного центрдефа со времен Игнашевича (и то единичное исключение).

    10.11.2025

  • ANTI BOMG

    Ты больной - здесь нет чужих разговоров! Если у тебя есть чужие- общайся с женой! Нет жены? Кот есть? Тоже нет? Тогда - к зеркалу!

    10.11.2025

  • Lars Berger

    Так я и спрашивал вроде у "журналистов СЭ"... Ты-то чего влез в чужой разговор?) Работник федерации тенниса?)

    10.11.2025

  • ANTI BOMG

    так ты у СЭкса и спроси, тарпищев однозначно сам им не звонил.

    10.11.2025

  • Lars Berger

    А почему федерации других видов спорта остались неохваченными?) Возможно, у их председателей тоже есть какие-нибудь интересные мысли о ситуации в "Спартаке"... Почему они оказались обделёнными?)

    10.11.2025

  • litvinovvv

    И эти ,типа ,журналистки с лицами жертв ЕГЭ запросто могут позвонить Тарпищеву?

    10.11.2025

  • Степочкин

    Самое интересное, что при этом всем Краснодар и не вспоминают, как-будто так и надо! У Краснодара весь прошлый сезон выходило на поле 9 иностранцев каждый тур и 2 россиянина, иногда 3 россиянина каждый старт! И тишина.... Один Черников и всей чемпионской команнды в сборной из полевых. ... пошло ведь развитие футбола в РПЛ??? Развитие пошло с такими командами как Локо и Балтика.

    10.11.2025

  • ANTI BOMG

    А Тарпищев - болельщик Спартака. И звонят ЕМУ, а не ОН!

    10.11.2025

  • Lars Berger

    "Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» высказался о количестве иностранцев в «Спартаке»". Интересно, кто кому звонит, чтобы поговорить о количестве иностранцев в "Спартаке"... Президент федерации тенниса России звонит в СЭ, чтобы поговорить об этом? Или "журналисты" СЭ обрывают телефон президента федерации тенниса, чтобы обсудить этот вопрос? Согласитесь, и то, и другое - абсурд чистейшей воды...) Бред какой-то...)

    10.11.2025

  • zg

    "Спартак» Буэнос-Айрес" с 2умя аргентинцами?Даааа,только такая лютая афтарская колаборация могла произвести сие!:man_facepalming:

    10.11.2025

    • Тарпищев: «Станкович не живет со «Спартаком», хотя тренер должен это делать»

    Нагорных — о первом круге «Локомотива»: «Никогда нельзя быть довольным до конца. Было много матчей, где могли победить»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

