Тарпищев: «Станкович не живет со «Спартаком», хотя тренер должен это делать»
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, стоит ли менять главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
«Сейчас я бы не менял тренера. Под этот подбор игроков никого не найти. Нужна селекция по составу, кого-то продавать — это длительный процесс. А что новый тренер сделает? Тренер должен жить с командой. Нормально отношусь к Станковичу, но он не живет со «Спартаком», — сказал Тарпищев «СЭ».
«Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров. В следующем туре красно-белые 22 ноября примут ЦСКА.
Новости