10 ноября, 10:44

Тарпищев: «Станкович не живет со «Спартаком», хотя тренер должен это делать»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, стоит ли менять главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Сейчас я бы не менял тренера. Под этот подбор игроков никого не найти. Нужна селекция по составу, кого-то продавать — это длительный процесс. А что новый тренер сделает? Тренер должен жить с командой. Нормально отношусь к Станковичу, но он не живет со «Спартаком», — сказал Тарпищев «СЭ».

«Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров. В следующем туре красно-белые 22 ноября примут ЦСКА.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Тарпищев
  • No Name 4

    Тарпищев жил с теннисистками??)))

    10.11.2025

  • Валерий Малов

    Вот и теннисты вслед за великим знатоком биатлона стали давать советы футболистам!

    10.11.2025

  • bandradio

    Он живет ... с молодой женой, не со Спартаком

    10.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Не буду спорить, ибо есть в твоих словах логика. А как на самом деле - на поле видно. Бегают все, бьются, себя не жалеют. Помню, как Абаскаля откровенно сливали. Безволие и отсутствие желания у некоторых игроков было видно невооруженным глазом. Сейчас такого нет. Поэтому, я предполагаю, что ребята реально за Деяна.

    10.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Ну-ну. Только скажи "мы работаем из-за контракта" - и до смены тренера сядешь в глубокий запас. Как минимум.

    10.11.2025

  • zoolord

    Продавать-то некого. Хуже всех играют Джику и Ву. Будет смешно, если их уберут. А русских, трогать не будут, даже Хлусевича!!!

    10.11.2025

  • rac135

    ТАРПИЩЕВ «Тренер должен жить с командой» А вот Генеральный директор «Zenitе» Медведев жил с командой, отдавая предпочтение Клаудиньо)

    10.11.2025

  • zg

    Так напутать,это уметь надо,почти все сказанное им в этих нарезках,какая то страшнейшая чушь!)

    10.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Может быть, журналисты напутали чего? Шамиль вроде адекватен так-то.

    10.11.2025

  • zg

    У этих 2ух из ларца,просто нет его телефона!)

    10.11.2025

  • zg

    Я ж написал выше,неправильно поставленный опохмел перешедший в запой!)Только этим я могу оправдать сей бред.

    10.11.2025

  • Gordon

    Тарпищев не в курсе, что футболисты уровня РПЛ - взрослые люди и вполне обеспеченные, чтобы жить самостоятельно, а не в коммуне какой-то? :) Что он имеет в виду? Что Станкович не живёт с каждым из них по очереди? :)

    10.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Можно сказать по-разному. Например : "Мы профессионалы, у нас есть контракт и тп". А можно: "Мы работаем с тренером, понимаем его и поддерживаем". Вроде и тут, и там - слова подчиненных.

    10.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Я не живу с секретарем своим.но работа хорошо идет на данный момент.

    10.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Они подчинённые Стана, что другое ты ожидал от них услышать?.. )))

    10.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Это называется - мнение специалиста))). Вот только он его не расшифровал для дилетантиков, вроде меня. Что имелось ввиду? Тарпищев конечно же наш преданный болельщик Спартака, но что-то пошло не так видимо...

    10.11.2025

  • Lars Berger

    А что скажет о ситуации в "Спартаке" президент федерации по прыжкам в сторону? Какие у него есть мысли по этому поводу?

    10.11.2025

  • zg

    Да даже пофиг на "поддержку",это просто какой то бред сивой кобылы!

    10.11.2025

  • zg

    Не живет со «Спартаком» это как?!Не ночует у каждого игрока по очереди?!Анвярыч не похмелился чтоль?Что за дичь он несет?!Особенно про "оставить тренера,тк состав гуано,а менять его долго"!?Тьфу!Как такое можно публиковать?!

    10.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Читаешь интервью футболистов - они все его поддерживают. Тарпищев что-то по-моему не в кассу надиктовал.

    10.11.2025

  • 555 555

    С годами люди или мудреют,или несут пургу.

    10.11.2025

    • Opta назвала основных претендентов на победу в РПЛ после первого круга

    Тарпищев: «Спартак» Буэнос-Айрес? Два состава россиян не набрать, вопрос системы нашего футбола»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

