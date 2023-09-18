Тарханов считает, что Малком сильнее Изидора

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о том, сможет ли французский нападающий Вильсон Изидор заменить Малкома в «Зените».

«Изидор вряд ли заменит Малкома. Уровень бразильца все-таки выше. Изидор поможет «Зениту» в решении клубных задач, но Малком сильнее как футболист», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

23-летний Изидор в сентябре перешел из «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды. В матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0) футболист забил дебютный гол за сине-бело-голубых.

Малком в летнее трансферное окно перебрался из петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль».