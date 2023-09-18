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Тарханов считает, что Малком сильнее Изидора

Алина Савинова
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Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о том, сможет ли французский нападающий Вильсон Изидор заменить Малкома в «Зените».

«Изидор вряд ли заменит Малкома. Уровень бразильца все-таки выше. Изидор поможет «Зениту» в решении клубных задач, но Малком сильнее как футболист», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

23-летний Изидор в сентябре перешел из «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды. В матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0) футболист забил дебютный гол за сине-бело-голубых.

Малком в летнее трансферное окно перебрался из петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005340406_tarhanov_malkom_silnee_izidora
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Тарханов
Вильсон Изидор
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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 7
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
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Квинси Промес

Спартак

 4
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

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