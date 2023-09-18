Борис Игнатьев: «Игра «Спартака» управляется эмоциями, а не разумом. У «Зенита» — наоборот»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «СЭ» высказал мнение о победе «Спартака» над «Сочи» (1:0) в 8-м туре РПЛ.

— В субботу в Тушино было то, что однажды Леонид Федун назвал «маленькая тухлая победа»?

— Нет. Подобные формулировки оставим для обывателей. В матче с «Сочи» «Спартак» имел тотальное преимущество, кучу моментов создал. Забил бы в первые 10-15 минут — и для соперника, скорее всего, дело закончилось бы не просто поражением. Разгромом!

— Даже так?

— Да! В чем, на мой взгляд, основная проблема «Спартака»? Его игра управляется эмоциями, а не разумом. Причем в каждом эпизоде. Футболисты торопятся, стараются побыстрее доставить мяч в штрафную. Но когда скорость идет вразрез с техническими возможностями, получается брак.

— Логично.

— Ребята слишком напряжены, много энергии растрачивают вхолостую. Не просматривается игровая аритмия. Вот у «Зенита» игра строится не на эмоциях, а на разуме. Футболисты понимают, что от них требуется, знают, как это сделать. А спартаковцам огромное желание проявить себя мешает трезво оценивать ситуацию на поле. С холодной головой. Начинается спешка, суета...

— Это вопрос к игрокам? Или к Гильермо Абаскалю?

— Естественно, к Абаскалю! Потому что такая картина повторяется из матча в матч. Тренерский штаб должен успокоить футболистов, направить их в нужное русло.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками в 8 матчах. «Зенит» идет на второй строчке с 17 очками.