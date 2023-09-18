Борис Игнатьев: «Игра «Спартака» управляется эмоциями, а не разумом. У «Зенита» — наоборот»
Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «СЭ» высказал мнение о победе «Спартака» над «Сочи» (1:0) в 8-м туре РПЛ.
— В субботу в Тушино было то, что однажды Леонид Федун назвал «маленькая тухлая победа»?
— Нет. Подобные формулировки оставим для обывателей. В матче с «Сочи» «Спартак» имел тотальное преимущество, кучу моментов создал. Забил бы в первые 10-15 минут — и для соперника, скорее всего, дело закончилось бы не просто поражением. Разгромом!
— Даже так?
— Да! В чем, на мой взгляд, основная проблема «Спартака»? Его игра управляется эмоциями, а не разумом. Причем в каждом эпизоде. Футболисты торопятся, стараются побыстрее доставить мяч в штрафную. Но когда скорость идет вразрез с техническими возможностями, получается брак.
— Логично.
— Ребята слишком напряжены, много энергии растрачивают вхолостую. Не просматривается игровая аритмия. Вот у «Зенита» игра строится не на эмоциях, а на разуме. Футболисты понимают, что от них требуется, знают, как это сделать. А спартаковцам огромное желание проявить себя мешает трезво оценивать ситуацию на поле. С холодной головой. Начинается спешка, суета...
— Это вопрос к игрокам? Или к Гильермо Абаскалю?
— Естественно, к Абаскалю! Потому что такая картина повторяется из матча в матч. Тренерский штаб должен успокоить футболистов, направить их в нужное русло.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками в 8 матчах. «Зенит» идет на второй строчке с 17 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1