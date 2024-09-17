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Сегодня, 03:47

Тарханов считает, что «Локомотив» рано причислять к фаворитам в борьбе за золото в РПЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов считает, что «Локомотив» рано называть фаворитом чемпионата России-2024/25.

«Только в конце сезона будет ясно, чего заслуживает «Локомотив», есть ли у него чемпионские амбиции. Пока приятно, что там играют и выстреливают молодые игроки. Тот же Батраков, одно из открытий старта. Очень хороший мальчик. И легионеров у них почти нет в составе. Я не раз говорил, что если доверять нашим игрокам, можно сделать симпатичную команду», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками после 8 туров.

Источник: РБ Спорт
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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