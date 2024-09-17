В «Динамо» заявили, что клуб не получал предложений от «Зенита» по Тюкавину
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб не получал официальных обращений от «Зенита» по поводу возможного трансфера нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.
«Официальных обращений не было», — приводит «РБ Спорт» слова Гафина.
Тюкавин — воспитанник «Динамо». В 138 матчах за основную команду бело-голубых форвард забил 42 гола и сделал 28 результативных передач.
Контракт 22-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.
Источник: РБ Спорт
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|0
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|20
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|3
|0
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|18
|
3
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|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
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|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
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|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
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|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
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|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
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|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
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|8
|3
|0
|5
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|9
|
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|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
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|2
|1
|5
|6-15
|7
|
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|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
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|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
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|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
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|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1
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