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Дзюба о сравнениях с Соболевым: «Лучше пусть потом сравнят, сколько он забьет за «Зенит»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что думает о сравнениях с новичком «Зенита» Александром Соболевым.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце августа 2024 года. Дзюба — воспитанник красно-белых, он перешел из московской команды в клуб из Санкт-Петербурга в июле 2015 года и выступал за сине-бело-голубых до июня 2022 года.

«Вообще разные ситуации. Как и мы с Соболевым в принципе разные. Никаких параллелей не может быть. У него свой путь, а у меня — свой. С кем-то сравнивать смысла нет. Наверное, будут сравнивать по антропометрическим данным. Думаю, что лучшим сравнением будет посмотреть, сколько Соболев забьет и отдаст, когда уже отыграет какой-то период за «Зенит», — приводит Sport24 слова Дзюбы.

Дзюба провел 249 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 108 голов и сделал 70 результативных передач.

Источник: Sport24
Александр Соболев
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
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П
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