Дзюба о сравнениях с Соболевым: «Лучше пусть потом сравнят, сколько он забьет за «Зенит»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что думает о сравнениях с новичком «Зенита» Александром Соболевым.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце августа 2024 года. Дзюба — воспитанник красно-белых, он перешел из московской команды в клуб из Санкт-Петербурга в июле 2015 года и выступал за сине-бело-голубых до июня 2022 года.

«Вообще разные ситуации. Как и мы с Соболевым в принципе разные. Никаких параллелей не может быть. У него свой путь, а у меня — свой. С кем-то сравнивать смысла нет. Наверное, будут сравнивать по антропометрическим данным. Думаю, что лучшим сравнением будет посмотреть, сколько Соболев забьет и отдаст, когда уже отыграет какой-то период за «Зенит», — приводит Sport24 слова Дзюбы.

Дзюба провел 249 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 108 голов и сделал 70 результативных передач.