Тарханов считает, что «Краснодар» пока не готов к лидерству

Известный российский тренер Александр Тарханов оценил игру «Краснодара» в последних матчах РПЛ.

«Краснодар» пока не готов к лидерству, им психологически тяжело находиться на первом месте. В матче с ЦСКА они были лучше, но что-то все равно у них не получалось. Но в любом случае «Краснодара» точно претендент на золото. У них грамотный тренер, отличный подбор футболистов. Сейчас им нужно научиться не терять очки и где-то терпеть до конца", — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Лидером чемпионата России-2023/24 после 13 туров является «Краснодар», набравший 28 очков. «Зенит» занимает второе место с 26 очками.