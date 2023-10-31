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Сегодня, 15:25

«Сочи» близок к заключению меморандума о сотрудничестве с иранским клубом «Эстегляль»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный клуб «Сочи» находится на финальной стадии переговоров о заключении меморандума о сотрудничестве с девятикратным чемпионом Ирана «Эстеглялом», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Соглашение между клубами будет включать в себя стажировку тренеров из Ирана в России и наоборот, обмен молодыми футболистами для их развития, один товарищеский матч между клубами в год. Также у клубов будет возможность брать игроков в аренду с правом выкупа. Кроме того, «Сочи» и «Эстегляль» также могут совместно приобретать зарубежных игроков, делить права на них и получать прибыль в случае последующей продажи.

«Эстегляль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Ирана, набрав 18 очков в семи матчах.

«Сочи» занимают 16-ю строчку в таблице РПЛ (9 очков в 13 играх).

Источник: https://metaratings.ru/news/sochi-blizok-k-zaklyucheniyu-memoranduma-o-sotrudnichestve-s-iranskim-klubom-esteglyal-300684/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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Ахмат – Факел
 - : -
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Балтика – Зенит
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
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 - : -
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 - : -
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