Тарханов считает, что Чалову нужно остаться в ЦСКА еще на год

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал информацию об интересе к нападающему московского клуба Федору Чалову со стороны «Галатасарая» или «Фенербахче».

«Чалов — бомбардир, забил за ЦСКА много в этом сезоне. Вполне естественно, что интерес к нему есть. Все будет зависеть от его решения. Думаю, что условия в ЦСКА лучше, чем, например, в «Фенербахче». Хотя это хороший клуб, один из ведущих в Турции. Может, Чалову стоит еще год в ЦСКА хорошо отыграть, тогда его какой-нибудь европейский клуб возьмет. Я думаю, ему все-таки надо в ЦСКА остаться. Единственное, что в «Галатасарае» или «Фенербахче» можно сыграть в Лиге чемпионов и других европейских кубках — это может перебороть. Прошлая поездка в «Базель» на нем отразилась положительно, он стал лучше играть. Федор забивал, когда начинал карьеру в ЦСКА, потом у него какой-то спад был. Но он съездил в Швейцарию, а после, сами видите, колотит и колотит голы. Хотел бы пожелать ему успеха», — приводит слова Тарханова Betonmobile.ru.

Ранее известный инсайдер заявил, что «Галатасарай» и «Фенербахче» заинтересованы в покупке россиянина.

В прошедшем сезоне 25-летний форвард провел 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 6 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чалова в 12 миллионов евро.