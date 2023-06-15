Гусев заявил, что он доволен работой в молодежной команде ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев высказался о своем уходе с поста главного тренера молодежной команды армейского клуба, о чем стало известно 15 июня.

«Все позитивно, расходимся друзьями. Это чисто мое решение и желание. Это было взвешенное решение, давно было в моей голове. Не мне оценивать мою работу. Я был счастлив находиться два года здесь, до этого был в академии, после чего получил предложение возглавить молодежную команду. Я доволен своей работой. Меня чему-то ребята научили, я надеюсь, что что-то им дал в плане футбола. Для меня это был определенный опыт. У меня только слова благодарности, спасибо огромное! Могу сказать только хорошее футбольному клубу ЦСКА, руководству команды, болельщикам и футболистам. Что я не успел сделать? Надеюсь, что не успел сделать, сделаю в другой команде. Пока не могу говорить какая будет команда, будет ли она или нет. Сейчас ничего не могу говорить. Может у меня будет какое-то предложение. Если в ближайшие недели не появится предложение работы, то, наверное, возьму паузу. Если будет вариант, то вы услышите об этом», — приводит слова Гусева Metaratings.ru.

Бывший полузащитник красно-синих руководил молодежной командой с октября 2021 года. Под его руководством армейцы стали чемпионами МФЛ в сезоне-2021/22.

В сезоне-2022/23 ЦСКА занял третье место в Молодежной футбольной лиге.