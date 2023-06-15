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Гусев заявил, что он доволен работой в молодежной команде ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев высказался о своем уходе с поста главного тренера молодежной команды армейского клуба, о чем стало известно 15 июня.

«Все позитивно, расходимся друзьями. Это чисто мое решение и желание. Это было взвешенное решение, давно было в моей голове. Не мне оценивать мою работу. Я был счастлив находиться два года здесь, до этого был в академии, после чего получил предложение возглавить молодежную команду. Я доволен своей работой. Меня чему-то ребята научили, я надеюсь, что что-то им дал в плане футбола. Для меня это был определенный опыт. У меня только слова благодарности, спасибо огромное! Могу сказать только хорошее футбольному клубу ЦСКА, руководству команды, болельщикам и футболистам. Что я не успел сделать? Надеюсь, что не успел сделать, сделаю в другой команде. Пока не могу говорить какая будет команда, будет ли она или нет. Сейчас ничего не могу говорить. Может у меня будет какое-то предложение. Если в ближайшие недели не появится предложение работы, то, наверное, возьму паузу. Если будет вариант, то вы услышите об этом», — приводит слова Гусева Metaratings.ru.

Бывший полузащитник красно-синих руководил молодежной командой с октября 2021 года. Под его руководством армейцы стали чемпионами МФЛ в сезоне-2021/22.

В сезоне-2022/23 ЦСКА занял третье место в Молодежной футбольной лиге.

Источник: https://metaratings.ru/news/gusev-ya-dovolen-rabotoi-v-molodyozhnoi-komande-cska-eto-byl-opredelyonnyi-opyt-258954/
Ролан Гусев
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ЦСКА не получал от «Спартака» предложений по Медине
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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