Малком — о переходе Изидора в «Зенит»: «Удачи тебе, брат мой»

Экс-нападающий «Зенита» Малком отреагировал на переход в клуб форварда Вильсона Изидора.

«Номер 10 очень удачно представлен. Удачи тебе, брат мой. Мы вместе», — написал Малком в своих соцсетях.

Фото Соцсети

«Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24. Соглашение включает в себя опцию выкупа. 23-летний француз будет играть за питерский клуб под 10-м номером, который принадлежал Малкому до его перехода в «Аль-Иттихад».