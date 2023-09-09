Форвард «Крыльев Советов» Гарре признан лучшим игроком РПЛ в июле и августе

Форвард «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре признан лучшим футболистом РПЛ по итогам июля и августа.

В голосовании легенд РПЛ победу разделили Гарре и форвард «Динамо» Константин Тюкавин. Мнение экспертов разделилось между нападющим «Крыльев» и вратарем «Краснодара» Матвеем Сафоновым. Болельщики выбрали лучшим форварда «Зенита» Матео Кассьерру.

На старте чемпионата России 23-летний аргентинец провел 5 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.