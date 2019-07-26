Тарасов прокомментировал новость о запрете на выезд из РФ

Экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в своем Instagram прокомментировал новость о том, что ему запрещен выезд из РФ.

- Не хотел давать никаких комментариев, но уже по горло сыт заказными и ложными статейками, порочащими мое имя, - написал Тарасов в Instagram. - Всем мир. Доверяйте первым лицам, а не клоунам.

На видео он сказал: "Всем привет. Вот мы только что прилетели из Рима, и я был немножко шокирован новостями, которые ждали меня по прилету, что я, якобы, скрываюсь от долга, который мне присвоил суд. Все это полная чушь. Я был на реабилитации и чисто физически не мог сделать перевод. В ближайшее время после выходных я обязательно отдам свой долг. То, что пишут эти заказные статейки - это полное вранье. Смешно просто. От и до вранье. А с Жориным (адвокатом бывшей жены Тарасова - прим. "СЭ") мы еще обязательно увидимся и поговорим. Всем хорошего вечера.

31-летний хавбек, как сообщалось ранее, на протяжении шести лет не перечислял деньги бывшей супруге на содержание ребенка. В конце января суд установил, что задолженность Тарасова составляет свыше 15 миллионов рублей.