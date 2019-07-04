Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу своего друга рэп-исполнителя T-killah и ведущей Марии Беловой ​на костылях. 32-летний игрок был прооперирован в связи с травмой, которую он получил в последнем туре чемпионата России.

– День рождения новой семьи Тарасовых. Любим вас, – написал Тарасов в своем Инстаграме.

Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 года. В прошедшем сезоне на его счету 15 матчей, в которых отметился красной карточкой. Ранее стало известно, что к футболисту проявляют интерес "Крылья Советов" и "Сочи".