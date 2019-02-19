Тарасов - о конфликте с фанатом: "Бухла, кальяна и драки не было"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал о конфликте с болельщиком "Спартака", который произошел в одном из московских ресторанов в мае 2018 года. Фанат утверждал, что Тарасов вместе с братьями Миранчуками курил кальян и употреблял алкоголь во время просмотра футбольного матча.

- Это было перед чемпионатом мира. Но это была не кальянная, это был обычный ресторан, - заявил Тарасов в интервью пресс-службе "Локо". - Мы с Миранчуками смотрели "Барселону". Ничего подобного не было на столе. Это меня и зацепило. Человек отметил меня в своей истории в инстаграме. Я случайно зашел, посмотрел. Там типа кальян и бухло.

Это было в режиме онлайн, как раз перерыв в матче был. Мы иногда вместе можем посмотреть хороший матч. И вот в перерыве я обратил внимание на историю непонятного человека. Больше всего зацепило, что идет какой-то наговор. Если бы он ничего не написал, а просто показал, что мы сидим и смотрим футбол, то никаких вопросов не было бы. А когда наговаривают, что курят и бухают.

Я подошел, задал вопрос: покажи мне, где ты у нас видишь алкоголь и кальян. Драки не было. Разговор на повышенных тонах - да. Но не драка. Повлияла ли эта история на мое отсутствие в заявке на чемпионат мира? Я думаю, нет. Но это вопрос не ко мне