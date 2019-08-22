Тамез отказался переходить в «Спартак»

Полузащитник «Ниццы» Адриен Тамез отказался от перехода в «Спартак», сообщает RMC.

Ранее появилась информация, что красно-белые договорились о трансфере с французским клубом, и им оставалось получить только согласие игрока.

Сумма трансфера должна была составить 10 миллионов евро + 2 миллиона в виде бонусов.

В прошлом сезоне 25-летний Тамез провел 40 матчей, отдал 4 передачи и получил 7 предупреждений. Стоимость полузащитника по версии transfermarkt — 8 миллионов евро.

«Спартак» интересуется двумя французами. Кто из них лучше? //

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