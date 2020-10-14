«Тамбов» заявил Володько и Жалолиддинова на чемпионат России

«Тамбов» внес в заявку на сезон в Тинькофф РПЛ белорусского защитника Максима Володько и узбекского полузащитника Жасура Жалолиддинова. О переходе Володько клуб пока не объявлял официально.

18-летний узбек перешел на правах аренды из «Локомотива». За «Локо» он не сыграл ни разу. 27-летний белорус был свободным агентом, его последним клубом был тульский «Арсенал». В прошлом сезоне он отыграл за «канониров» четыре матча.