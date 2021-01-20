«Тамбов» подтвердил переход Шлякова в румынский клуб

«Тамбов» на официальном сайте подтвердил уход защитника Евгения Шлякова в румынский «Ута Арад». 29-летний футболист уже прибыл в город Арад и был официально представлен новому клубу.

В нынешнем сезоне Шляков не провел ни одного матча. Всего же на его счету 125 игр, 3 мяча и 5 передач в составе тамбовцев.

Сезон-2019/20 защитник начал в «СКА-Хабаровске», за который отыграл 19 матчей в ФНЛ и 2 — в Кубке страны. Зимой он вернулся в «Тамбов», в составе которого провел еще 7 игр в премьер-лиге.