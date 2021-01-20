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«Тамбов» подтвердил переход Шлякова в румынский клуб

19:44
Евгений Шляков (слева). Фото ФК "Тамбов"
Евгений Шляков (слева). Фото ФК "Тамбов"
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«Тамбов» на официальном сайте подтвердил уход защитника Евгения Шлякова в румынский «Ута Арад». 29-летний футболист уже прибыл в город Арад и был официально представлен новому клубу.

В нынешнем сезоне Шляков не провел ни одного матча. Всего же на его счету 125 игр, 3 мяча и 5 передач в составе тамбовцев.

Сезон-2019/20 защитник начал в «СКА-Хабаровске», за который отыграл 19 матчей в ФНЛ и 2 — в Кубке страны. Зимой он вернулся в «Тамбов», в составе которого провел еще 7 игр в премьер-лиге.

Дополнительная информация:

http://fc-tambov.ru/content/news/4611-Evgenij-Shljakov-prodolzhit-kareru-v-Rumynii-.html

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