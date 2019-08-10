"Тамбов" открыл счет в матче с "Оренбургом". Видео

Защитник "Тамбова" Седрик Гогуса забил гол на 26-й минуте матча 5-го тура чемпионата России с "Оренбургом".

Полузащитник Павел Карасев справа выполнил подачу с углового на линию вратарской, Гогуа выпрыгнул и одним кивком головы отправил мяч под дальнюю штангу. "СЭ" проводит текстовую трансляцию встречи "Оренбург" - "Тамбов".