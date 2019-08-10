"Тамбов" открыл счет в матче с "Оренбургом". Видео

Защитник "Тамбова" Седрик Гогуса забил гол на 26-й минуте матча 5-го тура чемпионата России с "Оренбургом".
Полузащитник Павел Карасев справа выполнил подачу с углового на линию вратарской, Гогуа выпрыгнул и одним кивком головы отправил мяч под дальнюю штангу. "СЭ" проводит текстовую трансляцию встречи "Оренбург" - "Тамбов".
💪🏻 Второй гол Седрика Гогуа в РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 10, 2019
📺 #ОренбургТамбов на #МАТЧПРЕМЬЕР
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