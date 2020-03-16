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«Тамбов» — «Крылья Советов»: Карасев не удалил Мелкадзе

22:11
Момент матча "Тамбов" - "Крылья Советов". Момент матча "Тамбов" - "Крылья Советов".
Момент матча "Тамбов" - "Крылья Советов".

На 89-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Крылья Советов» (3:0) арбитр Сергей Карасев не вынес предупреждение Георгию Мелкадзе. Тамбовский нападающий в единоборстве с соперником отмахнулся левой рукой и ударил в лицо Александра Анюкова.

Второй ассистент Максим Гаврилин отреагировал на случившееся, дав судье сигнал флажком. Карасев остановил игру, назначил штрафной удар, но не показал нарушителю желтую карточку, которая стала бы для Мелкадзе второй.

Видеоарбитр Сергей Лапочкин не мог вмешаться в действия рефери. ВАР не имеет права этого делать в ситуациях, когда судья ошибочно не вынес предупреждение, даже если оно второе. (Александр Бобров)

Тамбов — Крылья Советов

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