15:18 | Футбол — РПЛ

"Тамбов" и "Арсенал" назвали стартовые составы

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Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура чемпионата России "Тамбов" - "Арсенал".

"Тамбов": Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Маркелов, Чуперка, Карасев, Килин, Аппаев, Костюков.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

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Тамбов - Арсенал Т

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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