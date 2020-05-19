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«Тамбов» хочет провести оставшиеся домашние матчи в своем городе

02:16
Стадион «Нижний Новгород». Фото ФК «Нижний Новгород».
Стадион «Нижний Новгород». Фото ФК «Нижний Новгород».
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«Тамбов» хочет провести оставшиеся домашние игры нынешнего сезона на родном стадионе «Спартак», сообщают «Известия». Арена не соответствует регламенту, матчи проводились в Саранске и Нижнем Новгороде.

— Скорее всего, мы будем проводить оставшиеся матчи в Нижнем Новгороде, — рассказал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. — Но при этом, конечно, есть идея доиграть в Тамбове. Мы сейчас готовим письмо в РПЛ и в РФС, чтобы они рассмотрели возможность проведения матчей без зрителей на нашем домашнем стадионе. Посмотрим, как к этому отнесутся вышестоящие органы. Конечно, для нас это было бы лучшим вариантом.

В понедельник команда собралась в Тамбове. Планируем готовиться там две недели, а потом еще на две недели поехать в Крымск — это Краснодарский край. И перед самым возобновлением чемпионата будем думать, как добираться до Уфы, где у нас первая игра.

В каком случае «Тамбов» объединится с «Нижним Новгородом»

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1012578/sevastian-terletckii/miachik-khochet-v-tambov-debiutanty-rpl-rasschityvaiut-doigrat-sezon-doma

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