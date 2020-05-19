«Тамбов» хочет провести оставшиеся домашние матчи в своем городе

«Тамбов» хочет провести оставшиеся домашние игры нынешнего сезона на родном стадионе «Спартак», сообщают «Известия». Арена не соответствует регламенту, матчи проводились в Саранске и Нижнем Новгороде.

— Скорее всего, мы будем проводить оставшиеся матчи в Нижнем Новгороде, — рассказал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. — Но при этом, конечно, есть идея доиграть в Тамбове. Мы сейчас готовим письмо в РПЛ и в РФС, чтобы они рассмотрели возможность проведения матчей без зрителей на нашем домашнем стадионе. Посмотрим, как к этому отнесутся вышестоящие органы. Конечно, для нас это было бы лучшим вариантом.

В понедельник команда собралась в Тамбове. Планируем готовиться там две недели, а потом еще на две недели поехать в Крымск — это Краснодарский край. И перед самым возобновлением чемпионата будем думать, как добираться до Уфы, где у нас первая игра.

В каком случае «Тамбов» объединится с «Нижним Новгородом»