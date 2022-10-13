Талалаев: «Если кто-то скажет о Ярцеве плохое слово — встану и уйду из-за стола»
Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером», текстовую версию которого сегодня публикует «СЭ», рассказал о том, какие отношения его связывали с легендой «Спартака» Георгием Ярцевым, который недавно ушел из жизни.
— Вы были близко знакомы с Георгием Ярцевым, который, будучи президентом «Тамбова», пригласил вас туда главным тренером. Недавно его внезапно не стало...
— Для всех спартаковцев моего поколения он был как отец. А для меня — как старший брат. Так спокойно и ненавязчиво корректировать работу амбициозного и эмоционального меня мог только он. Играя параллельно со мной в карты, за два часа беседы он мог тонко подкорректировать несколько важных тем.
Помню, был вопрос, где нам играть — в манеже или на воздухе. Я упирался до последнего, что в манеже у нас будет преимущество. А он объяснил, что на воздухе будет приходить намного больше народу, и Тамбову как городу и клубу это принесет несравнимую пользу. Я принял этот аргумент, и мы пошли на это, даже зная, что будет меньше возможности достичь максимального результата.
Георгий Александрович с женой были настолько корректны, так знали футбол и все особенности вокруг него... Все наши совместные мероприятия, дни рождения в клубе, были не в тягость. Ты идешь туда, зная, что благодаря им тебе будет хорошо и комфортно — и ты получишь удовольствие. А харизма! Там, где Ярцев, невозможно было быть главой вечера. Любая его реплика, даже колкая, была к месту. Если кто-то где-то будет говорить о нем плохое, я сразу встану и уйду из-за стола.
— Когда-то Ярцев дал вам рабочий блокнот Бескова. Храните его дома?
— Нет, я сделал копии всех страниц и вернул его Георгию Александровичу.
— Этот блокнот важен просто как раритет или там есть чем воспользоваться и сейчас?
— Это рабочие наброски тренера, который готовился к сбору в Южной Америке. Там есть мелкие детальки по расстановке, характеристикам. Пообщавшись с людьми, которые участвовали в тех сборах, я понял, что это были определенные планы, которые потом превратились в реальность. И очень интересно было понять, как тренер такого калибра приходит от идеи к ее реализации.
Мне и Виллаш-Боаш отдал свои конспекты. Это не значит, что я овладел всеми его секретами. Вопрос не в том, чем ты обладаешь, а как ты этими знаниями и умениями пользуешься.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1