Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером», текстовую версию которого сегодня публикует «СЭ», рассказал о том, какие отношения его связывали с легендой «Спартака» Георгием Ярцевым, который недавно ушел из жизни.

— Вы были близко знакомы с Георгием Ярцевым, который, будучи президентом «Тамбова», пригласил вас туда главным тренером. Недавно его внезапно не стало...

— Для всех спартаковцев моего поколения он был как отец. А для меня — как старший брат. Так спокойно и ненавязчиво корректировать работу амбициозного и эмоционального меня мог только он. Играя параллельно со мной в карты, за два часа беседы он мог тонко подкорректировать несколько важных тем.

Помню, был вопрос, где нам играть — в манеже или на воздухе. Я упирался до последнего, что в манеже у нас будет преимущество. А он объяснил, что на воздухе будет приходить намного больше народу, и Тамбову как городу и клубу это принесет несравнимую пользу. Я принял этот аргумент, и мы пошли на это, даже зная, что будет меньше возможности достичь максимального результата.

Георгий Александрович с женой были настолько корректны, так знали футбол и все особенности вокруг него... Все наши совместные мероприятия, дни рождения в клубе, были не в тягость. Ты идешь туда, зная, что благодаря им тебе будет хорошо и комфортно — и ты получишь удовольствие. А харизма! Там, где Ярцев, невозможно было быть главой вечера. Любая его реплика, даже колкая, была к месту. Если кто-то где-то будет говорить о нем плохое, я сразу встану и уйду из-за стола.

— Когда-то Ярцев дал вам рабочий блокнот Бескова. Храните его дома?

— Нет, я сделал копии всех страниц и вернул его Георгию Александровичу.

— Этот блокнот важен просто как раритет или там есть чем воспользоваться и сейчас?

— Это рабочие наброски тренера, который готовился к сбору в Южной Америке. Там есть мелкие детальки по расстановке, характеристикам. Пообщавшись с людьми, которые участвовали в тех сборах, я понял, что это были определенные планы, которые потом превратились в реальность. И очень интересно было понять, как тренер такого калибра приходит от идеи к ее реализации.

Мне и Виллаш-Боаш отдал свои конспекты. Это не значит, что я овладел всеми его секретами. Вопрос не в том, чем ты обладаешь, а как ты этими знаниями и умениями пользуешься.

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