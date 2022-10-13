Талалаев: «Если бы меня не взяли в «Торпедо», мог бы сейчас быть криминальным авторитетом»
Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером», текстовую версию которого сегодня публикует «СЭ», признался, по какому пути мог пойти, если бы в 14 лет его не взяли из районной футбольной школы в школу «Торпедо», а также рассказал, что впервые захотел стать тренером, еще даже не начав профессиональную карьеру футболиста.
— Кого считаете лучшим тренером в своей карьере?
— Благодарен абсолютно всем. Начиная с Геннадия Лазарева, взявшего меня в районную школу, и Николая Ульянова, дважды за мной приезжавшего и взявшего в «Торпедо». Если бы он этого не сделал, может, я сейчас был бы криминальным авторитетом. Мы жили в таком районе, Новогиреево — Перово, между люберами и «бауманскими», что, не будь футбола, другой путь вряд ли был бы уготован. В юности участвовал в массовых драках, разное бывало, хоть и продолжалось недолго. Я был атлетичным, задорным, амбициозным. Но подробности не вспомню — все уже стерлось. В 50 лет надо вспоминать другие события!
— Помните момент, когда сказали себе: «Хочу быть тренером»?
- Четко помню. У Николая Михайловича Ульянова в «Торпедо» было две группы — наша, 72-го (после августа) — 73 года рождения, и 78-го. Иногда он просил нас участвовать в тренировках маленьких, замещать его, если он, например, опаздывал с тренерского совещания. И вот, помню, мы с Петром Шабановым проводили тренировку, потом приехал Николай Михайлович — и не стал вмешиваться, дал довести занятие до конца.
После этого Ульянов и Шабанов сказали, что я смогу стать тренером, поскольку могу донести до ребят то, что от них хочу, потребовать от них, объяснить и показать. И самое главное — потом проконтролировать и сделать коррекцию. Чего не хватает многим тренерам? Они просто дают мяч, и сам футболист развивается. Кто хочет — разовьется, кто нет — остановится. Корректировка по ходу процесса не совсем благодарное дело, многих это бесит. Мне тогда было 17 лет, и я задумался, что, если на тот момент самый авторитетный для меня тренер (да он им и остается) говорит, что у меня может получиться, — почему бы и нет?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1