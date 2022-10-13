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Талалаев: «Если бы меня не взяли в «Торпедо», мог бы сейчас быть криминальным авторитетом»

Талалаев признался, от какого пути его избавил футбол
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Андрей Талалаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером», текстовую версию которого сегодня публикует «СЭ», признался, по какому пути мог пойти, если бы в 14 лет его не взяли из районной футбольной школы в школу «Торпедо», а также рассказал, что впервые захотел стать тренером, еще даже не начав профессиональную карьеру футболиста.

— Кого считаете лучшим тренером в своей карьере?

— Благодарен абсолютно всем. Начиная с Геннадия Лазарева, взявшего меня в районную школу, и Николая Ульянова, дважды за мной приезжавшего и взявшего в «Торпедо». Если бы он этого не сделал, может, я сейчас был бы криминальным авторитетом. Мы жили в таком районе, Новогиреево — Перово, между люберами и «бауманскими», что, не будь футбола, другой путь вряд ли был бы уготован. В юности участвовал в массовых драках, разное бывало, хоть и продолжалось недолго. Я был атлетичным, задорным, амбициозным. Но подробности не вспомню — все уже стерлось. В 50 лет надо вспоминать другие события!

— Помните момент, когда сказали себе: «Хочу быть тренером»?

- Четко помню. У Николая Михайловича Ульянова в «Торпедо» было две группы — наша, 72-го (после августа) — 73 года рождения, и 78-го. Иногда он просил нас участвовать в тренировках маленьких, замещать его, если он, например, опаздывал с тренерского совещания. И вот, помню, мы с Петром Шабановым проводили тренировку, потом приехал Николай Михайлович — и не стал вмешиваться, дал довести занятие до конца.

После этого Ульянов и Шабанов сказали, что я смогу стать тренером, поскольку могу донести до ребят то, что от них хочу, потребовать от них, объяснить и показать. И самое главное — потом проконтролировать и сделать коррекцию. Чего не хватает многим тренерам? Они просто дают мяч, и сам футболист развивается. Кто хочет — разовьется, кто нет — остановится. Корректировка по ходу процесса не совсем благодарное дело, многих это бесит. Мне тогда было 17 лет, и я задумался, что, если на тот момент самый авторитетный для меня тренер (да он им и остается) говорит, что у меня может получиться, — почему бы и нет?

Полностью интервью Талалаева «СЭ» читайте здесь

Андрей Талалаев
ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
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4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
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11
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12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
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 Факел 12 1 7 4 16-23 10
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 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
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