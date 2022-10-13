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Талалаев — о Шелии: «У нас с ним непростые отношения, но он — образец и очень серьезный мужчина»

Талалаев рассказал о вратаре «Ахмата», которого менял в перерыве матча с ЦСКА
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Георгий Шелия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером», текстовую версию которого сегодня публикует «СЭ», дал характеристику основному вратарю клуба из Грозного Георгию Шелии, которого заменил в перерыве матча с ЦСКА при счете 0:3, а затем отправил в дубль из-за чрезмерно эмоциональной реакции на замену.

— Георгий Шелия — образец, — сказал Талалаев. — У нас с ним непростые отношения были и остаются, но я уважаю его. Это очень серьезный мужчина, который сделал и сделает все, чтобы реализовать себя в футболе полностью.

— С Шелией было связано много драм даже на заключительном отрезке — замена после первого тайма при 0:3 с ЦСКА, отправка в дубль из-за его неадекватной реакции, титул лучшего игрока матча с «Локомотивом», наконец, роковое поскальзывание с «Нижним»...

— Дважды подряд после отправки в дубль он стал лучшим игроком матча! А в последнем матче с «Ростовом», уже без нас, он выручил в двух почти стопроцентных голевых моментах.

— В каких отношениях вы расстались? Он обижен за что-то на вас?

— Это у него надо спрашивать. У меня к нему абсолютно профессиональное отношение тренера к футболисту. Сегодня у нас взаимоотношений нет, поскольку я не являюсь его тренером. Как говорит один из бывших тренеров нашей сборной, обижаются и мечтают девочки. И кстати, он говорит очень правильные вещи (явный намек на Станислава Черчесова. — Прим. И.Р.). Желаю Георгию только успехов. Для меня он, повторяю, мужчина с очень серьезным внутренним стержнем. А это как минимум надо уважать.

Полностью интервью Талалаева «СЭ» читайте здесь

Андрей Талалаев
Гиорги Шелия
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

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 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

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Зенит

 5
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Квинси Промес

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