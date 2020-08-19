Талалаев раскрыл тактику «Ахмата» в матче с «Ротором»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» (3:1).

— Перед игрой мы настраивали всех футболистов на полную самоотдачу. Мы помнили, что команда давно не выигрывала дома, — приводит слова тренера Instagram грозненцев. — При этом мы понимали, что «Ротор» является организованной командой. И нам немного повезло, что они играли на сутки позже нас.

Мы рассчитывали, что в первом тайме будем играть в энергозатратный футбол, чтобы измотать соперника, а во втором тайме выпустили несколько квалифицированных игроков, чтобы они определили результат.

Я очень доволен тем, как ребята выполняют технический план на игру. Да, были ошибки, но я уверен, что мы становимся управляемой командой. Это именно то, что мне бы хотелось видеть на поле. Я доволен результатом, но, может быть, не очень доволен пропущенным голом.