РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Талалаев раскрыл тактику «Ахмата» в матче с «Ротором»

21:22
Теги:

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» (3:1).

— Перед игрой мы настраивали всех футболистов на полную самоотдачу. Мы помнили, что команда давно не выигрывала дома, — приводит слова тренера Instagram грозненцев. — При этом мы понимали, что «Ротор» является организованной командой. И нам немного повезло, что они играли на сутки позже нас.

Мы рассчитывали, что в первом тайме будем играть в энергозатратный футбол, чтобы измотать соперника, а во втором тайме выпустили несколько квалифицированных игроков, чтобы они определили результат.

Я очень доволен тем, как ребята выполняют технический план на игру. Да, были ошибки, но я уверен, что мы становимся управляемой командой. Это именно то, что мне бы хотелось видеть на поле. Я доволен результатом, но, может быть, не очень доволен пропущенным голом.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир