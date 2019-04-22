12:38 | Футбол — РПЛ

Такого Массимо вы не видели. Мартина Каррера поздравила отца с днем рождения уникальным фото

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Дочь бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Мартина поздравила отца с днем рождения. Она поделилась серией снимков с папой, на одном из которых итальянский специалист позирует в молодости, держа ее на руках.

– Красота дочери заключается в том, чтобы иметь такого отца, как ты! С днем рождения, я тебя очень люблю, – написала Мартина в своем Инстаграме.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октября 2018 года. Под его руководством москвичи стали чемпионами России, а также выиграли Суперкубок страны.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков после 24 туров.

27 сентября 1993 года. Москва. Массимо Каррера в составе &quot;Ювентуса&quot; на Красной площади накануне матча с &quot;Локомотивом&quot; в Кубке УЕФА.

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