Такого Массимо вы не видели. Мартина Каррера поздравила отца с днем рождения уникальным фото

Дочь бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Мартина поздравила отца с днем рождения. Она поделилась серией снимков с папой, на одном из которых итальянский специалист позирует в молодости, держа ее на руках.

– Красота дочери заключается в том, чтобы иметь такого отца, как ты! С днем рождения, я тебя очень люблю, – написала Мартина в своем Инстаграме.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октября 2018 года. Под его руководством москвичи стали чемпионами России, а также выиграли Суперкубок страны.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков после 24 туров.

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