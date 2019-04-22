Такого Массимо вы тоже не видели. Франческа Каррера поздравила отца с днем рождения уникальным фото

Дочь бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Франческа поздравила отца с днем рождения. Она поделилась своими детскими фотографиями вместе с итальянским специалистом.

– С днем рождения самого важного человека в моей жизни! Я люблю тебя, папочка, от Луны и обратно , – написала Франческа в своем Инстаграме.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октября 2018 года. Под его руководством москвичи стали чемпионами России, а также выиграли Суперкубок страны.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков после 24 туров.

Такого Массимо вы не видели. Мартина Каррера поздравила отца с днем рождения уникальным фото