Сыновья Данни Бернанду и Франсишку могут вернуться в академию «Зенита»

Если Мигель Данни начнет работать в «Зените», то его сыновья вернутся в академию питерского клуба. Он заявил «СЭ», что обсуждал такую возможность с генеральным директором сине-бело-голубых Александром Медведевым.

— Если я вернусь в клуб, то Бернанду и Франсишку тоже вновь будут в «Зените», — заявил Данни. — Мы уже говорили об этом.

Сыновья Мигеля Данни ранее занимались в школе сине-бело-голубых. В этом году им исполнилось по 16 лет. В 2016 году Бернанду и Франсишку получили российское гражданство. (Севастиан Терлецкий)