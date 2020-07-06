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Сыновья Данни Бернанду и Франсишку могут вернуться в академию «Зенита»

6 июля 2020, 08:30
Сыновья Мигеля Данни во время выступления за академию «Зенита». Фото instagram.com/danny_d10b10f6
Сыновья Мигеля Данни во время выступления за академию «Зенита». Фото instagram.com/danny_d10b10f6
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Если Мигель Данни начнет работать в «Зените», то его сыновья вернутся в академию питерского клуба. Он заявил «СЭ», что обсуждал такую возможность с генеральным директором сине-бело-голубых Александром Медведевым.

— Если я вернусь в клуб, то Бернанду и Франсишку тоже вновь будут в «Зените», — заявил Данни. — Мы уже говорили об этом.

Сыновья Мигеля Данни ранее занимались в школе сине-бело-голубых. В этом году им исполнилось по 16 лет. В 2016 году Бернанду и Франсишку получили российское гражданство. (Севастиан Терлецкий)

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