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Илья Садыгов: «Слухи о влиянии отца на мою карьеру не задевают. Я что, каждому буду доказывать?»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Футболист «Химок» Илья Садыгов.
Илья Садыгов.
Фото Global Look Press

Форвард «Химок» Илья Садыгов в интервью «СЭ» рассказал, что слухи о влиянии отца Туфана Садыгова на его карьеру не влияют на него.

— Давай проясним еще один момент: твой трансфер из «Олимпа-Долгопрудного» в «Химки» совпал с переходом в том же направлении твоего отца — бизнесмена Туфана Садыгова.

— Он был в «Химках» до меня. Более того, в паузе чемпионского сезона в «Долгопрудном» (когда мы в итоге победили во второй лиге) на меня выходили из «Химок» и предлагали поехать на сборы, пройти просмотр. Я долго думал, но в итоге отказался.

— Почему?

— Во-первых, хотел решить задачу с «Долгопрудным» по выходу в ФНЛ. Во-вторых, понимал — начнутся все эти разговоры про влияние отца.

— Как он отреагировал, когда ты отказал «Химкам»?

— У нас был довольно жесткий разговор. Он, конечно, хотел, чтобы я поехал. Но я настоял на своем.

— Ты говоришь, что уже тогда предвидел слухи про влияние отца на твою карьеру. А сейчас они сильно раздражают?

— Вообще не раздражают. Даже если натыкаюсь на какие-то новости, они никак не задевают. Болтовни было столько, что, может, и хорошо, что я через это прошел, — набрался опыта. Отношусь к этому так: если кто-то что-то говорит — пожалуйста, я не могу осуждать или обижаться. Их право. Я что, буду подходить к каждому и что-то доказывать?

Илья Садыгов. «Если Юран намекал на меня, пусть скажет это в лицо». Илья Садыгов — о влиянии отца, Гогниеве и хейте

— У тебя с самого начала была такая позиция? Или она сформировалась со временем?

— Первое время было тяжело. Я этого не понимал, злился. Мне же было всего 20 лет, шел первый сезон в премьер-лиге — психика еще не окрепла. Отец мне говорил: «Работай и не обращай внимания. Пусть говорят».

Со временем переборол в себе все это. И стал замечать: многое зависит от того, как ты играешь. Например, в прошлом сезоне были отрезки, когда я удачно выходил, помогал команде — и тональность менялась. Но через какое-то время начиналось по новой.

Играешь хорошо — тебя хвалят, плохо — критикуют. Это нормально.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 16 матчей в РПЛ, отметившись 1 голом. «Химки» идут на 15-м месте турнирной таблице, набрав 13 очков в 23 матчах чемпионата России.

Ранее он выступал за «Олимп» (Москва), «Олимп» (Химки), Олимп-Долгопрудный. В «Химках» он форвард выступает с июня 2021 года.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
Илья Садыгов
Туфан Садыгов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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Зенит – Динамо
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