Уилкшир назвал «Динамо» самым популярным клубом России

Экс-футболист «Динамо» Люк Уилкшир ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о самом популярном футбольном клубе России. 18 апреля московскому клубу исполнилось 100 лет.

«В моих глазах и моем сердце, конечно, «Динамо» — самый популярный клуб в России», — сказал Уилкшир «СЭ».

После 23 туров «Динамо» идет на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

Австралийский футболист выступал за бело-голубые с 2008-го по 2014-й и с августа 2016-го по июль 2017 года.