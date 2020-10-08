Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски рассказал о своем отношении к уходу Кирилла Новикова с поста главного тренера бело-голубых.

— Чувствуете какую-то свою ответственность за то, что Кирилл Новиков покинул пост главного тренера?

— Конечно. И это чувствую не только я — каждый из нас. Футболисты и тренер взаимосвязаны, по-другому и быть не может. Когда у команды выдаются чёрные дни, серии и нет результата, отвечает обычно именно тренер. Таков современный футбол. Поэтому своя часть вины за уход Новикова лежит на каждом игроке.

— Как сейчас изменились тренировки? Тем более, что в них теперь принимает участие и Желько Бувач.

— Появились новые упражнения, которые мне понравились. Желько тоже выглядит энергичнее (улыбается). В четверг, например, у нас было упражнение с ударами, фактически приходилось бить по воротам шесть раз подряд. Это непросто, тем более что в тот день у нас было две тренировки. Но видно, что настроение поменялось. Посмотрим, как будет дальше, ведь всё определяет результат.

— Бувач долгое время работал с Клоппом. Вам нравится этот тренер?

— По мне он один из лучших тренеров в мире сейчас. Не знаю, привнёс ли что-то Желько из того, что делает в своих командах Клопп, но надеюсь, его опыт и знания помогут нам.