Свидетель по делу Мамаева и Кокорина, которая выпала из окна, будет жить

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро "Бишенов и Партнеры" прокомментировал инцидент в Праге, где из окна выпала россиянка Екатерина Бобкова, проходящая свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По словам адвоката, в настоящее время проводится расследование, в связи с чем о результатах станет известно позже.

Также известно, что был организован борт для перевозки россиянки в Москву, где она и продолжит лечение. Однако информация о клинике, где это будет осуществляться, пока нет. В Россию девушка вернется в период с 22 по 24 мая.

– Состояние Екатерины оценивается как стабильное", – приводит слова адвоката tvzvezda.ru. – Врачи боролись за ее жизнь, даже ввели в искусственную кому.

Уточняется, что также есть несущественные улучшения ее здоровья, несмотря на то что в больницу она поступила в критическом состоянии. В настоящий момент врачи дают прогнозы, что россиянка будет жить. Однако восстанавливать здоровье до нормального уровня придется долго.