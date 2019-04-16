Свидетель из кафе: "Сопоставила поведение Кокорина и Мамаева с бандитами из 90-х по образам из фильмов"

В здании Пресненского суда в Москве опрашивается свидетель Екатерина Набродская, которая была посетительницей "Кофемании" в день, когда случился конфликт с участием нападающего "Зенита"Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара"Павла Мамаева​ и футбольного тренера Александра Протасовицкого.

– Сам конфликт видели?

– Нет. Слышала звук бьющейся посуды. Как будто тарелки разбились. И какая-то возня.

– Вам известно, на каком месте сидел человек или люди, с которыми был конфликт?

– Не знаю.

Адвокат Кокорина Андрей Ромашов снова возражает.

– Как реагировали посетители кафе на конфликт?

– Не обратила на это внимание. Увидела, что официанты стали быстро перемещаться. И менеджер как будто яростно кому-то выговаривал из официантов: мол, вы же могли предотвратить! Вы же видели! Сквозь зубы

– Были ли вы возмущены поведением компании?

– Мне очень не понравилось такое поведение. Оно было странным. Думала, в общественных местах так себя уже не ведут. В девяностые годы это было распространено. Но потом же ситуация стала смещаться в другую сторону.

Далее вопросы свидетельнице задавал адвокат Ромашов.

– Дату помните?

– 8 октября.

– В какое время пришли в кафе?

– Примерно в 8:30 утра. Приблизительно. Мы так договаривались, а я как правило не опаздываю.

– Столик сами выбрали?

– Сама. Потому что мы с подругой договорились в прошлый раз встретиться на том же месте.

– Слышали нецензурные выражения от кого именно?

– Не могу сказать, я же не смотрела на них постоянно.

– Эти выражения были направлены на кого-то? Или ребята общались между собой?

– Вряд ли они к кому-то обращались.

– "Тетя, ты чего смотришь"? От кого вы этот вопрос услышали?



– Не знаю! Я же не все время смотрела на них. У нас не было контакта глаза в глаза. Голос был мужской. Уточнять я не стала. Зачем? Чтобы вступать в общение? Мне было это неинтересно.



– На основании чего вы сопоставили их поведение с преступниками из девяностых? Вы это общение наблюдали?



– По телевизору показывают!



– Художественные фильмы?



– И документальные. Образы же не на пустом месте строятся.



– Вы пересели в противоположный конец зала. Слышали начало конфликта?



– Нет, не слышала.

– Следователь вас допрашивал?

– Я была в следственном управлении.



– А как он вас нашел?

– К сожалению, мама моя проявила недальновидность и позвонила на ТВ, сказала, что я была свидетелем. Сначала для ТВ у меня брали телефонное интервью без моего спроса. Потом мне позвонили с телевидения и сказали, что следователь попросил взять мои контакты.

– То есть, телевидение вас перед фактом поставило?

– Да, контакты передали и меня уведомили.

– Какое издание это было?

– Наверное, Первый канал.

– Вы же в одном выступали издании?

– Я выступать и не собиралась! Но похоже, это был Первый канал.

– Также у меня брали интервью на видео. И после этого передали контакты следователю.

Следователь вам демонстрировал видео происходившего в кафе?

– Да, то, что касалось моего посещения. До того момента пока я не пересела в другое место.

– Следователю вы сообщали данные о посетителях? Фамилии называли?

– Нет.

– А он вам?

– Фамилии подсудимых. Фамилии потерпевших – нет.

– Следователю сообщили о фразе про "тетю"?

– Да. (Дмитрий Зеленов)

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