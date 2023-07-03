Сутормин заявил, что в «Зените» из года в год высокая конкуренция
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин после матча с «Нефтчи» (3:1) высказался о высокой конкуренции в петербургском клубе и настрое команды на новый сезон чемпионата России.
«В «Зените» из года в год высокая конкуренция, этого не избежать. Состав команды регулярно пополняют отличные футболисты. Большой плюс нашего клуба состоит в том, что все ребята стараются, не сбавляют обороты. Последние сезоны доказали, что ребята, которые выходят на замену, играют огромную роль и помогают команде одерживать победы. Уверен, что этот сезон не станет исключением. Будем работать и стараться, чтобы занимать место в стартовом составе и приносить команде победы», — приводит слова Сутормина Metaratings.ru.
По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России, набрав 70 очков за 30 матчей.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
|0
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14
|Факел
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|0-0
|0
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15
|Рубин
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|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0-0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
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Урал – ЦСКА
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