Билялетдинов прокомментировал трансферную политику «Локомотива»
Экс-футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал трансферную политику клуба.
«Локомотив» сейчас сотрудничает с определенным агентом, поэтому в клубе появляются российские игроки из «Крыльев». Эти молодые ребята были сыграны, и им понадобится меньше времени для того, чтобы выстроить командную игру. Стоит ли им подписать иностранца? Может, и есть смысл купить легионера, но только очень хорошего. Главное, чтобы он приехал, а для этого его нужно финансово заинтересовать", — приводит слова Билялетдинов «РБ Спорт».
В летнее трансферное окно «Локомотив» подписал форварда Владислава Сарвели. Московский клуб покинули Франсуа Камано, Игорь Смольников и Дмитрий Живоглядов.
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