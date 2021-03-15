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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Огонь-дерби «Динамо» — «Спартак». Невыразительный ЦСКА. Яркий «Локо». Состав сборной. Live — в 18.00

11:00
Доменико Тедеско. Фото "СЭ"
Доменико Тедеско. Фото "СЭ"
Журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Максим Алланазаров и Вячеслав Короткин обсуждают главные футбольные события за неделю.
— Фильм «СЭ» о жизни и карьере Игоря Денисова
— Состав сборной. Есть вопросы к Черчесову?
— Что ждет молодежку на чемпионате Европы?
— «Зенит» ушел в отрыв — «Динамо» и «Спартак» выдали суперматч
— Может ли «Спартак» сохранить Тедеско?
— На что смогут претендовать «Локо» и «Рубин» в этом сезоне?
— Принимал ли Обухов из «Ростова» допинг?

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