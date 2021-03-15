Журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Максим Алланазаров и Вячеслав Короткин обсуждают главные футбольные события за неделю.

— Фильм «СЭ» о жизни и карьере Игоря Денисова

— Состав сборной. Есть вопросы к Черчесову?

— Что ждет молодежку на чемпионате Европы?

— «Зенит» ушел в отрыв — «Динамо» и «Спартак» выдали суперматч

— Может ли «Спартак» сохранить Тедеско?

— На что смогут претендовать «Локо» и «Рубин» в этом сезоне?

— Принимал ли Обухов из «Ростова» допинг?