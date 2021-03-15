Экс-тренер «Торпедо» не верит, что Обухов принимал допинг

Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал «СЭ» информацию «Чемпионата» о том, что Владимир Обухов, игравший в 2013 году за автозаводцев, подозревается в употреблении допинга.

«Скрытая допинг-проба Обухова — как это вообще может быть возможно? — сообщил Игнатьев «СЭ». — Представьте «Торпедо» в 2013 году. Во-первых, эта команда ни на что не претендовала. О чемпионстве или Кубке России говорить не приходится. Во-вторых, зачем одному игроку из одиннадцати принимать допинг? Один игрок в футболе ничего не решает, в этом просто нет смысла. Для чего Обухову это надо? Он же и так понимает, что его зарплата от результатов не изменится — принимать допинг, который подрывает здоровье, просто нет смысла. Футболисты хотят получать зарплату как можно дольше, а одна таблетка портит здоровье — игроки на такое не идут. Я не верю во всю эту историю с Обуховым, это какой-то вброс».

Также Игнатьев считает, что РФС бы не стал скрывать допинг-пробу.

«Прошло 8 лет, и тут весь скандал вскрывается. Я просто не могу поверить, что РФС намеренно скрывали результаты допинг-пробы. На самом деле, они просто оторвали бы Обухову голову, и на этом история бы закончилась. Я понимаю ситуацию, что можно скрыть допинг-пробу Дзюбы какого-нибудь, который полезен сборной. А тут игрок простецкого «Торпедо». Не верю», — добавил Игнатьев.

По данным ФИФА, допинг-проба Обухова, взятая в 2013 году, содержала в себе следы запрещенного вещества — метандиенона. Он применяется для увеличения мышечной массы и относится к ряду левосторонних анаболических стероидов. Обухов может быть дисквалифицирован на срок до четырех лет.

В сезоне Тинькофф РПЛ-2020/21 29-летний экс-игрок «Спартака», «Торпедо» и других клубов Обухов провел за «Ростов» 16 матчей и результативными действиями не отметился.

(Артем Бухаев)